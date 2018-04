Žádná válka. Býk na Guernice je Picasso, kůň jeho žena, tvrdí profesor

Obraz Guernica, který je už několik desítek let mnohými považován za nejslavnějším umělecké ztvárnění války v novodobé historii, nemá nic společného s válkou. Tvrdí to španělský profesor José María Juarranz, který se studiem tohoto obrazu od Pabla Picassa intenzivně zabývá čtrnáct let.