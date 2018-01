Zemřel hudební publicista Vojtěch Lindaur. Do Prahy tajně přivezl Nico

16:27 , aktualizováno 9. ledna 9:51

Ve věku šedesáti let po dlouhé nemoci zemřel hudební publicista Vojtěch Lindaur. V říjnu 1985 do Československa tajně přivezl ikonu šedesátých let, zpěvačku Nico. Přispíval do Revolver Revue, byl šéfredaktorem hudebního magazínu Rock & Pop a občasně psal i pro MF DNES a další deníky. Se zprávou o Lindaurově smrti přišlo Radio Beat.