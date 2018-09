Zemřel zpěvák Vláďa Šafránek. Zpíval v Harleji, založil Walda Gang

Jak uvádí web Expres.cz, zpěvák se potýkal s plicní hypertenzí, měl i vážné problémy se srdcem. Přesná příčina smrti však zatím není známa.

Vláďa Šafránek založil skupinu Walda gang v roce 2009 po smrti Waldemara Matušky, aby v rockovém provedení připomínal jeho nejslavnější písně. Vedle nich měla kapela na repertoáru i coververze Hudsonských šífů, písní od Michala Tučného, ale i amerických Bloodhound gang.

S kapelou zpíval do roku 2016, kdy musel činnost pro vážné zdravotní důvody přerušit a nahradil jej Miro Šmajda. Vedle Walda Gangu byl Šafránek znám i z působení v kapele Harlej. „Vláďo, pořád nám budeš chybět. Špatně se to píše, moc to bolí,“ napsal mimo jiné na Facebook Harleje lídr skupiny Tonda Rauer.