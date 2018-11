Vivaldianno si půjčilo název z Matrixu. Po třech letech zamíří domů

Představení, které kočuje s celým orchestrem, má za sebou vystoupení ve třiceti světových městech s celkovou návštěvností kolem 130 tisíc diváků. K nesporným úspěchům patří fakt, že záznam z audiovizuální výpravy do 18. století nyní krátí dlouhé lety i cestujícím na palubách aerolinek Emirates.

Do Prahy se vrátí pod názvem Vivaldianno Reloaded 1. května 2019 do O 2 areny, vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. „Půjčili jsme si název z druhého Matrixu, protože chceme akcentovat moderní technologie a Vivaldiho příběh vyprávět obrazem více současnou a stravitelnou formou,“ líčí Dvořák.

V čem bude Vivaldianno Reloaded jiné než to, které mohli Češi vidět před třemi lety? Hlavně vizuálně. „Hudebně to funguje, pracujeme jen na tom, aby to zase lépe hrálo. Omladili jsme orchestr, největší posilou je asi houslista Jiří Vodička, nejmladší koncertní mistr České filharmonie. Nadále spolupracujeme se sólistkou Hanse Zimmera Tinou Guo, o níž však už teď vím, že tou dobou nebude mít čas. Ale na cello máme neméně hodnotnou alternaci v podobě Terezie Kovalové,“ vyjmenovává Dvořák.

Zároveň zdůrazňuje, že Vivaldianno zachovává skladatelovo původní aranžmá. „Snažíme se emoce v původních skladbách jen umocňovat současnými hudebními nástroji. Neklademe si za cíl Vivaldiho nějak vylepšovat,“ upozorňuje.

Dvořák a jeho ansámbl se nedávno vrátili z Argentiny a Chile s kontraktem na dalších osmnáct koncertů v Jižní Americe. „Udržuje nás to v naději, že to je projekt, do kterého má smysl investovat další peníze a energii. Protože vytvořit něco trvalého jako třeba Cirque du Soleil trvá deset, dvacet let. A my jsme na začátku,“ říká.

První zahraniční koncert Vivaldianna se konal v litevském Kaunasu na podzim 2016. Pak následovaly například Soul, Istanbul s pěti a půl tisíci lidí v hale i řada evropských měst včetně Londýna a legendárního Hammersmith Apolla.

„Co nám zatím zásadně chybí, je Severní Amerika. Tam jsou opatrní a vyčkávají, jak si projekt ve světě povede. Ale pro mě je úžasné, že jakmile lidi naše představení vidí, promotéři nás hned objednávají na další rok. Do Izraele třeba pojedeme už potřetí,“ těší Dvořáka.

„My jsme totiž moderními prostředky vlastně oživili princip laterny magiky. A to je do nějaké prezentace na tabletu těžko přenositelné, musí se to vidět naživo.“