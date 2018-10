VIDEO: Proč Pavel Kříž musí zase kouřit a co ví o příštích Básnících

16:57 , aktualizováno 16:57

Odpovědi jsou prosté. K cigaretám, které před časem opustil, se herec Pavel Kříž musel vrátit kvůli roli ve filmu Pražské orgie, jenž se odehrává v uměleckém prostředí 70. let. A že by se chystal nový díl Básníků, neví: „To by musel pan Pecháček nejdříve napsat, takže opravdu netuším,“ přiznal v rozhovoru.