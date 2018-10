VIDEO: V Rusku jej měli zastřelit. Vylezl z hrobu a do Čech došel pěšky

„Píseň Láska z Kateřinic vznikla podle skutečné události osudu mého prapradědečka Josefa Dřevojánka. Ten měl být v roce 1918 zastřelen ruskou armádou,“ poodkrývá silný rodinný příběh písně zpěvačka a skladatelka Patricie Fuxová. „Aby se zachránil, nechal se pohřbít do společného hrobu, asi předstíral mrtvého nebo si lehnul na hromadu mrtvol. Po tři dny sbíral síly, vyhrabal se z hrobu a započal roční cestu za svou láskou napříč Ruskem až do své země. A to se mu podařilo.“



V její rodině se neuvěřitelný příběh traduje, bohužel bez větších detailů. „Teta si pamatuje, že babička jí kdysi ukazovala výstřižek z dobových novin, kde vyšel článek, když se mu podařilo dojít domů. Jednotlivé úseky jeho cesty tam byly popsané,“ líčí Fuxová.

Dřevojánek narukoval zkraje války, už tehdy měl s ženou dvě děti. Po nepředstavitelné anabázi, která při zpátečním putování obnášela i nutnost se různě ukrývat, se s manželkou šťastně shledal a měli dalších šest potomků. „Byl silný a těšil se dobrému zdraví. Prý když si zlomil ruku, sám si ji obvázal a ani nešel k doktorovi. Kamarádi mu říkali Drvoštěp,“ loví Fuxová další střípky z rodinné paměti, níž předek figuruje jako pozitivní chlapík kouřící fajfku.

Píseň Láska z Kateřinic nazpívala Fuxová jako duet s Vojtěchem Dykem. Ten společně s Vesnou vystoupí na křtu jejího debutového alba Pátá bohyně v rámci hudebně-taneční show s orchestrem Symphony Prague, která se uskuteční 21. listopadu v pražském Obecním domě.