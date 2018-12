Jak udělat z trávení kovbojku? Velký bobek to umí s dětmi i rodiči

„Příběh o putování potravy v našem těle seznámí malé i velké čtenáře se zapeklitostmi lidského trávení formou dobrodružného příběhu,“ láká nakladatelství Yinachi na příběh o hrdinské výpravě hovnivého muže trávicí soustavou.

Autoři na knize spolupracovali s odbornicí Danou Douděrovou, která mohla přinést odbornější pohled na celý lidský metabolický a biochemický proces. Proč je však právě takové téma nutné vysvětlovat dětem? Odpověď je nasnadě.

Děti se chystají dospět do doby rychlé, často stresové, ve které člověk nemá vždy čas a prostor přemýšlet nad tím, co právě pozřel. Navzdory skutečnosti, že má všechny prospěšné živiny k dispozici téměř okamžitě a v hojné míře. Hlavně však proto, že už několik výzkumů prokázalo, jak funkce střev či žaludku jasně ovlivňuje lidskou náladu a rozpoložení.

Upozorňuje na to i Douděrová, která v nadsázce říká, že bychom si měli začít být vědomi toho, jací jsou naši „vnitřní obyvatelé“. „Děti mohou dané téma díky knize vnímat jako přirozenou, jasnou a jednoduchou věc,“ říká. „I my dospělí se občas můžeme zastavit a zamyslet se, co se u nás doma děje, kdo se s kým pere a kdo právě vyhrává,“ dodává pod heslem „pojďme se starat o své bobky“.

Obálka knihy Velký Bobek

Nejde však pouze o poselství knihy, kterým je kultivace dětského uvažování o těle. Velký bobek totiž kultivuje i duše svým nápaditým výtvarným zpracováním a téměř filozofickým podtextem. Děti i rodiče se nasmějí nad pátráním po tom, kým nebo čím je vlastně ve skutečnosti Sedící býk, Velký Manitou nebo Greenhorns.

Po loňské knize Neboj, neboj! věnované problematice strachu, na které taktéž spolupracovala Rezková s Urbánkem, tak přichází další publikace, jež se snaží odbourat tabu. Na pulty knihkupectví ji nakladatelství uvedlo počátkem adventu a křtu se dočká 13. prosince v prostoru pražských Kasáren Karlín.