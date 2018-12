Balet Velkého divadla se Světlanou Zacharovou poprvé míří do Prahy

Světlana Zacharová je i v devětatřiceti letech považována za největší hvězdu ruského baletu. Českému publiku se poprvé představila v roce 2013, kdy na scéně Státní opery tančila titulní roli v baletu Giselle.

Nyní se vrací s představením svého domovského Velkého divadla Amore (láska) propojujícího tři díla tří různých choreografů - Jurije Posochova z Baletu San Francisco, Patricka de Bana z Vídeňského státního baletu a choreografky z Irska Marguerity Donlonové, která pracuje v Německu. Partnery světové baletní jedničky budou Michail Lobuchin, Denis Roďkin a Denis Savin.

První dílo Francesca da Rimini, balet Jurije Posochova, je věnováno stejnojmennému symfonickému dílu Čajkovského, pro něhož je inspirací milostný románek z Dantovy Božské komedie.

Pro druhé dílo Rain Before It Falls (Dokud nezačalo pršet) je charakteristická abstrakce a mysterium. Jeho choreograf Patrick de Bana zde vystupuje i jako sólista a interpret. Hudební doprovod je zkomponován z barokní Bachovy hudby a moderní elektroniky.

Třetí dílo Strokes Through the Tails (Tahy přes chvosty not) spojuje mistrovské umění artistů baletu s Mozartovou Symfonií č. 40 g-moll.

