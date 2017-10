Disney hledal hlas padoucha. Našel jej u nového Sherlocka

Animovaný hrdina Baymax vynesl studiu Disney v roce 2015 Oscara. Místo velkolepého filmového pokračování, jak bývá u animovaných filmů zvykem, mu však naplánovali budoucnost na televizních obrazovkách. V USA se seriál Velká šestka: Baymax se vrací začne vysílat letos v listopadu, v Česku až za rok.

„První epizoda navazuje bezprostředně na konec filmu,“ prozrazuje jeden z tvůrců Robert Schooley, zatímco sedí ve své losangeleské kanceláři zaplněné kresbami z Velké šestky. Samostatné nástěnky tu mají protagonisté příběhu, padouši i jednotlivé dějové lokace. Seriálový vesmír však nezdobí jen jeho pracovní prostor, Velká šestka plní téměř jedno celé patro Disneyho televizních studií, kde na vzniku pracuje několik desítek animátorů, designérů, scenáristů a mnohých dalších. Jako v řadě jiných hollywoodských tvůrčích prostorách, ani tady nechybějí velké zásobníky s barevnými bonbony, sladkými cereáliemi a ikonickými sladkostmi.

Mísí se Japonsko a USA

„Museli jsme veškerý vizuál převést z filmového 3D do seriálového 2D,“ vysvětluje Nick Filippi, který zodpovídá za technickou stránku díla. Hlavním cílem animátorů bylo vtisknout podobě hrdinů lidský rukopis. „Chtěli jsme, aby bylo zřejmé, že je nenakreslil počítač, ale člověk. Nic moc vyleštěného a perfektního,“ pokračuje Filippi. Inspiraci při hledání vizuální identity seriálu čerpali tvůrci z podoby 101 dalmatinů i japonských komiksů. Velká šestka je totiž z velké části kombinací japonské a americké komiksové tradice. Podobně se vlivy mísí i v seriálové architektuře fiktivního města San Franstokya, které bylo inspirováno kalifornským San Franciskem i japonskou metropolí Tokio.

Speciální pozornost tvůrci věnovali vývoji záporných hrdinů. „Máme pocit, že filmu chyběl pořádný padouch, takže jsme se na to v seriálu více zaměřili. Nejvíce jsme hrdi na Obakeho, kterého namluvil Andrew Scott,“ prozrazuje Rob Schooley.



„Jsme všichni velcí fanoušci nového Sherlocka od BBC a Andrew Scott jako Moriarty nás všechny tak okouzlil, že nám prostě nemohl v seriálu chybět,“ vysvětluje dál. Scott sám prý na nabídku kývl s nadšením. Stejně jako ostatním hercům i Scottovi zůstane v originále jeho irský akcent. „Máme tak rozmanité herecké obsazení, že nám přišlo škoda, aby se snažili napodobovat americkou angličtinu,“ říká další z tvůrců Mark McCorkle. Do Los Angeles však kvůli dabingu žádný z herců cestovat nemusel. Obakeho namluvil Scott ve Velké Británii a z tamního studia hlasová nahrávka putovala do Los Angeles.

Celý tvůrčí tým, a především ten herecký, se tak kvůli technickým vymoženostem reálně setká většinou jen při premiérách. Zajímavé je, že ve většině případů herci nenamlouvají finální animaci, ale pouze takzvané storyboardy, které slouží animátorům jako vodítko při práci. Jednoduše řečeno jde o nákresy jednotlivých scén.

Už se pracuje na druhé sérii

Tvůrci mají na začátku října přesně měsíc do premiéry. Sami už pracují na druhé sérii. V jednu chvíli mají na stole přibližně tři epizody. V součtu trvá vznik jednoho dílu téměř rok, jejich realizace se tak musí překrývat. Nejvíce času zabírá proces animace. Ten se neodehrává v Los Angeles, ale v případě Velké šestky na Havaji a v Dánsku.

Ústřední tvůrčí trio Robert Schooley, Nick Filippi a Mark McCorkle platí v Disneyho studiích za matadory. Televiznímu animovanému světu před lety nadělili ulítlou, avšak spravedlivou hrdinku Kim Possible, se kterou vyrostly miliony dětí po celém světě. Sami za celovečerní Velkou šestkou nestojí. Právě jejich letité zkušenosti tvůrcům filmového originálu Donu Hallovi a Chrisi Williamsovi zaručily, že bude s jejich filmovým dítětem poctivě naloženo. Práce na seriálu začaly pouhý měsíc po premiéře filmu v prosinci 2014.

„Nejvíce času nám zabralo rozšířit celý vesmír Velké šestky. Vymyslet všechny zápletky, příběhy a pak jim podle těchto představ vtisknout i podobu,“ vysvětluje Schooley. Některé z nápadů si v průběhu příprav testovali i na vlastních dětech, respektive vnoučatech. „Pořád mě mají za dědu, co vytvořil Kim Possible, tak doufám, že teď budu cool děda, co připravil seriál o Baymaxovi,“ směje se.

Motivují děti

„Chtěli jsme vytvořit hrdiny, které děti nebudou zbožňovat, protože bojují za pravdu fyzicky, pěstmi. Naši hrdinové také bojují, ale obdiv si zaslouží jejich schopnost se obětovat a činit odvážná rozhodnutí,“ myslí si Filippi. Zároveň by rádi pokračovali ve šlépějích filmové Velké šestky, která v dětech díky zálibám hlavního hrdiny Hira vzbudila zájem o vědu a technologie. Hned v první epizodě Hiro nastupuje na univerzitu, akademické prostředí se tak stává důležitou součástí celé série.

Zdali se fanoušci v seriálu znovu setkají s Hirovým velkým vzorem, jeho zesnulým bratrem, nechtějí scenáristé prozradit. „Jsme si vědomi toho, že byl v celém příběhu velmi důležitou postavou, takže jsme na něj úplně nezapomněli,“ lákají.

Pracovní den týmu Velké šestky nezapadá do klasických tabulek od devíti do pěti. Čas, který tvůrci nad seriálem stráví, se různí a nikomu to příliš nevadí. Proč tomu tak je, člověk pochopí, až když do studií sám vstoupí. Láska a nadšení pro profesi tady na návštěvníka útočí z každé kóje v obřím otevřeném kancelářském prostoru. Co by běžně nahánělo hrůzu, teď působí radost. To umí jen Disney.