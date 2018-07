Hanzlík, Pattinson, Levinson. Festival rozdal čestné ceny, uspělo i Česko

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Červený koberec před Thermalem přivítal poslední hosty. Na závěrečném večeru 53. ročníku karlovarského festivalu převzali vedle vítězů tří soutěží čestné ceny i tři osobnosti: český herec Jaromír Hanzlík, jeho britský kolega Robert Pattinson a americký filmař Barry Levinson.

Příjezd Roberta Pattinsona na červený koberec vyvolal na letošním festivalu zatím největší ovace, britský herec strávil mezi fanoušky dobrých pět minut. Zhruba stejnou dobu pak poskytoval rozhovory na kameru.

Právě Pattinson si v úvodu večera došel pro cenu prezidenta festivalu. Před proslovem se dlouho dobýval do kapsy pro napsanou řeč. „Asi bych tady ani neměl řečnit,“ okomentoval to. „Vždycky jsem chtěl přijet, tolik filmařů mi vyprávělo, jak je to tady báječné místo, kde dostanete cenu a ještě se skvěle pobavíte,“ řekl hrdina upírské ságy Stmívání, který se nyní věnuje nezávislé tvorbě.

Mám pocit, že jsem se tady narodil

Diváckou cenu si letos odnesl snímek Rain Man, jehož režisér Barry Levinson taktéž patřil mezi hvězdy zakončení, protože přebral Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii. „Tohle je úžasný festival, moc se nám tady líbilo. Jsem z toho úplně vedle,“ řekl režisér, který je na festivalu s manželkou a vnuky. „A musím poděkovat tomuto pánovi, je to skvělý člověk a já se pokusím vyslovit jeho jméno v češtině,“ pokračoval Levinson a pokusil se vyslovit jméno prezidenta festivalu.

„Mám pocit, že jsem se tady narodil, jen jsem se nenaučil místní jazyk. Toto je mimořádná pocta pro člověka, který se narodil v Baltimoru ve státě Maryland. Jsem z toho nadšený, v životě by mě něco takového nenapadlo,“ řekl dále slavný režisér. „Na filmu je zajímavé, že je to umělecká forma, která propojuje celý svět. Příběhy se vyprávějí po celém světě a my se s nimi dokážeme ztotožnit, ať už jsou veselé, smutné, strašidelné nebo extravagatní. V dnešní době je důležité uvědomit si, že se navzájem podobáme a právě filmy nás propojují,“ dodal ještě Levinson.

Pro cenu za přínos české kinematografii si za dlouhého potlesku došel Jaromír Hanzlík. „Už jste mne tady ve Varech podruhé dojali, děkuju,“ řekl pohnutý herec úvodem v narážce na čtvrteční poctu v divadle. „Dostal jsem se tady do společnosti úžasných kumštýřů, toho si hrozně vážím. Chtěl bych poděkovat divákům, pro diváky to všechno dělám a jsem vděčný za jejich přízeň,“ řekl Hanzlík, který 16. července začne točit snímek podle vlastního scénáře Léto s gentlemanem.

Nejlepším dokumentem se stali Svědkové Putinovi, které natočil Vitalij Manskij s českým koprodukčním podílem. „Přeji si, aby ten film viděli i v Rusku,“ řekl tvůrce, který žije v Lotyšsku. Cenu v sekci Na východ od Západu dostal rusko-kyrgyzstánský film Šalamounova hora.

Nejlepší herečkou porota zvolila Mercedes Moránovou z Argentiny za výkon ve snímku Cesta do Florianópolisu, který získal rovnou i Velkou cenu poroty. Film sleduje brazilskou dovolenou manželů po rozchodu, kteří přesto vezmou své dospívající potomky na společný výlet. Režisérka Ana Katzová svůj příběh popisuje jako „léčebnou plavbu“, která může zahojit rány a obnovit sny.

Mezi muži byl nejlepší Izraelec Moše Folkenflik ve snímku Geula, který zkoumá, jak se snáší židovská víra s rockovou muzikou. Aby vydělal na léčbu své dcery, obnoví otec kapelu, kterou opustil, když přijal chasidská pravidla. „Hledáme způsob, jak zkombinovat protiklady, náboženství a umění,“ říká jeden z režisérů Josi Madmoni, který ve Varech vyhrál před sedmi lety s filmem Restaurátor.

Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři

Cenu za režii dostal slovinský režisér Olmo Omerzu, který stojí za českým snímkem Všechno bude. Na pódiu děkoval i oběma mladým nehercům, kteří stáli před kamerou poprvé. Všechno bude nabízí zimní road movie dvou chlapců v ukradeném autě. „Záměrně jsem pracoval se strachem, který podvědomě cítíme, když dítě sedí za volantem,“ líčí režisér; přesto do snímku vtělil spoustu humoru.

Hlavní cenu za nejlepší film získal rumunský snímek Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři, který poměřuje národní vinu za holokaust očima mladé umělkyně, která současně prožívá krizi vztahu. Režisér Radu Jude pomocí její inscenace někdejšího oděského masakru objevuje svět novodobému nacionalismu, ale i pokryteckého sebemrskačství. „Možná ta cena víc vypovídá o těch, kdo ji předávají, než o těch, kdo ji přebírají,“ poděkoval režisér i českému koproducentovi Jiřímu Konečnému.



Závěrem pozval prezident festivalu Jiří Bartoška na příští ročník, který se bude konat od 28. června do 6. července 2019. Letošní přehlídku navštívilo 13 tisíc akreditovaných účastníků, vydalo se více než 140 tisíc vstupenek.