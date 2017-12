Část 1/11

Sia – Santa’s Coming For Us

Santa’s Coming For Us by mohl být taneční hit kdykoliv během roku. Ale funguje samozřejmě skvěle i o Vánocích. Sia v tomto případě vsadila na rozeskákanou popovou nahrávku, její deska Everyday is Christmas však obsahuje i jiné polohy, včetně hříčky o Vánocích alkoholových.