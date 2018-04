Kdo nezemřel, jako by nežil. Údajná smrt už postihla přes 50 celebrit

Agentura AP v rámci své rubriky, kde uvádí na pravou míru hoaxy šířící se sociálními sítěmi, uvedla, že padesátiletý komik a herec byl opravdu v Jižní Kalifornii účastníkem automobilové nehody. Dokonce existuje video, kde herec telefonuje, zatímco jej na nosítku záchranáři nakládají do vozu. Podle neověřených zpráv, které se okamžitě rozšířily po internetu, měl herec v nemocnici později zemřít.

Americký herec a komik Will Ferrell

AP však na základě telefonátu s mluvčím příslušného záchranného sboru z Orange County ověřila, že Ferrell spolu s dalšími spolujezdci skončil po střetu SUV s toyotou pouze s drobnými poraněními. Herec a komik, který se proslavil především komediální talk show Saturday Night Live na NBC, se tak zařadil do dlouhého listu celebrit, které přežily svou ohlášenou smrt.

Seznam takových nedávno sestavil server The Wrap; dal dohromady dokonce 53 jmen, která „vstala z mrtvých“. Mezi nejznámější členy galerie patří třeba Arnold Schwarzenegger, kterému před třemi lety přisoudili smrt na základě údajného infarktu. Ten samý rok měla stejná smrt postihnout i basketbalovou superstar Michaela Jordana.

Dwayne Johnson zase v srpnu 2014 musel vyvracet zprávy, že zemřel během kaskadérských scén pro film Rychle a zběsile 7. „Informace o mé smrti jsou falešné - pořád si to dávám čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. A to včetně přestupného roku!“ napsal herec na Facebook.

Vtipně svou domnělou smrt komentoval i zpěvák Guns N’ Roses Axl Rose: „Pokud jsem mrtvý, musím stále platit daně?“ žertoval v prosinci 2014. A zahanbit se nenechal ani herec Macaulay Culkin, který tehdejší zprávy o svém skonu využil k vtipné scénce s kapelou The Pizza Underground. Společně s ostatními členy totiž během koncertu svoji smrt sehrál. Kapela pak následně předstírala, že jejich lídr žije, aby mohla vystoupení dokončit (Více zde: Macaulay Culkin reagoval na zprávy o své smrti hraním mrtvého).

The Wrap ve svém seznamu nezapomíná ani na politiky. Z posledních let se takové zprávy rozšířily o Baracku Obamovi a hlavně o Hillary Clintonové poté, co se během předloňské vrcholící kampaně zhroutila u památníku WTC. Z dalších herců a zpěváků jmenujme Russella Crowea, Madonnu, Jackieho Chana, Cher, Denzela Washingtona nebo Taylor Swiftovou. Skoro se zdá, že kdo neprodělal svoji hoaxovou smrt, jako by dnes ve světě showbyznysu ani nežil.