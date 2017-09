V TV Barrandov končí Aleš Cibulka. Mluví o podrazu, ředitel o divácích

Herci na četné dotazy o situaci v TV Barrandov reagovali prohlášením, k němuž už nechtějí nic dodávat. Stojí v něm, že „od začátku letošního léta začala ze strany stávajícího programového vedení nejprve plíživá a nenápadná, o to však promyšlenější, zákeřnější a pro nás nepochopitelná kampaň proti nám oběma, která dnech vyústila v naši definitivní likvidaci.“

Cibulka s Jagelkou dodávají, že stejná situace potkala za nové éry i jiné kolegy: „Zažívali jsme menší či větší podrazy, ztěžování práce. Nekompetentnost a neprofesionalita je doplněna žárlivostí, mindráky, závistí, arogancí, intrikami a čistkami. Každý se bojí každého, módními se staly pomluvy a donášení. Nerozhodují už výsledky práce, sledovanost pořadů či profesionalita, ale patolízalství.“

Právě sledovaností však operuje ředitel Soukup. „Pořady této moderátorské dvojice, mezi něž patří Můžu dál?, Roztoč to, Aféry a Život na houpačce, se nesetkaly s takovou diváckou podporou, která by je udržela v aktuální programové nabídce stanice, jež kontinuálně zvyšuje svůj podíl na trhu. U všech formátů vlastní tvorby je pro nás klíčová sledovanost, která je téměř jediným kritériem pro nasazení pořadů do vysílání. Hledat za jakýmkoli naším krokem něco jiného je bezpředmětné,“ dodal Soukup.

Cibulka s Jagelkou tvrdí, že některé jejich pořady se ruší, v dalších budou nahrazeni jinými moderátory či moderátorkami. „Mrzí nás, že se na obrazovku nedostanou již natočené díly týdeníku Můžu dál? s Marií Retkovou, Uršulou Klukovou či Vlastimilem Harapesem. Podle vedení televize nejde o hvězdy dostačujícího jména, které by diváky zajímaly.“

Odcházející také podotkli, že s celkovým dramaturgickým směřováním stanice se mohli „čím dál tím méně ztotožňovat.“ Klíčovou osobou barrandovského podzimu se vedle Soukupa a jeho politických pořadů stal Jan Musil, který uvádí pořady Nebezpečné vztahy či Jak to dopadlo? Byl spojen i se seriálem Sousedé, jenž měl být oporou podzimu na TV Barrandov, ale kvůli klesajícímu zájmu diváků skončil na Kino Barrandov.