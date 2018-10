RECENZE: Trosečník sibiřský popisuje putování po SSSR klukovskýma očima

14:58 , aktualizováno 14:58

Takové dobrodružné cestování po velké zemi by možná chtěl zažít leckterý kluk. Pokud by ovšem tou zemí nebyl zrovna Sovětský svaz třicátých let jako v případě Václava Kličky, otce Světlany Glaserové, která jeho dětské osudy poutavě popsala i krásně ilustrovala v románu Trosečník sibiřský.