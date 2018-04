VIDEO: Kapela Trojky věnuje klip všem instagramovým královnám

„Za filtrem smíš se smát“ je jedním z mnoha vzkazů, které Trojky posílají instagramovým královnám a jejich followerům. Jestli jim tím vzdávají hold, nebo se jim vysmívají, je však otázkou.

„Sociální sítě nás ovlivňují víc, než jsme sami ochotni si připustit. Scrollováním Instagramu jsem schopná trávit poměrně hodně času a to prostředí je mi nějakým zvrhlým způsobem příjemné. Vlastně by mi nevadilo stát se na chvíli tou Instagram Queen,“ říká Kratochvílová, která si jako zpěvačka poprvé vyzkoušela češtinu. „Občas mi zůstává rozum stát nad tím, kdo všechno se v tomhle prostředí prosazuje. V písni IQ jsem se tudíž zkusila naladit na jejich vlnu. Myslím, že by mi to šlo,“ doplňuje.

Za videoklipem stojí režisér a kameraman Adam Kořínek. „Sešli jsme se v roztockém ateliéru A23 a prakticky okamžitě začali točit. Díky tomu, že mezi námi vznikla chemie a všichni jsme se napojili na atmosféru písně, nebylo moc co řešit,“ upřesnila Kratochvílová.

Po dlouholeté spolupráci s Michalem Hrůzou nebo Miroslavem Žbirkou Aleš Zenkl poprvé představuje svůj projekt. „Vždy jsem si přál mít svoji vlastní kapelu, ve které se budu moct realizovat autorsky i producentsky. Trvalo mi to trochu déle, než jsem si myslel, ale konečně nastal ten správný čas a setkání s Veronikou bylo tím impulzem. Těším se, až vyrazíme na turné, kde představíme naši tvorbu živě,“ říká Zenkl.

Trojky neplánují vydání kompletní desky, ale budou vypouštět jednotlivé písně. Již v létě je čeká několik festivalů, na plnou koncertní sezonu se chystají na podzim.