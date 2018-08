Britský písničkář James Harries si vyzkouší atmosféru kádrových přehrávek

Kádrové přehrávky provázely umělce v průběhu normalizace až do sametové revoluce v listopadu 1989. Tranzistor, který se soustředí především na vydávání alternativní hudby, teď u příležitosti padesátého výročí vpádu sovětské armády, dá jejich atmosféru okusit i současným mladým hudebníkům.

„Zájem o přezkoušení a zhodnocení odbornou porotou byl nečekaně velký, proto jsme se snažili dát prostor co nejvíce našim umělcům. Myslím, že to nebude jen prosté přehrávání písniček, ale diváci se zúčastní jakéhosi rozboru skladeb. Sám jsem zvědav, jak to dopadne, zdali vůbec někdo projde a budeme mít koho vydávat i v dalších obdobích,“ vysvětluje k akci šéf labelu David Landštof.

Před kádrovou komisi předstoupí britský písničkář James Harries, indie popová skupina ILLE, rockový matadoři VEES, režisér, dokumentarista a písničkář Johannes Benz, kameraman Jan Baset Střítežský se svým projektem Baset + allstar band nebo skupina Dalekko, která posledním albem Hudba budoucnosti sklízí úspěch nejen u odborné veřejnosti. V předpremiéře se představí znovuzrození No Heroes a zahrají i speciální hosté z východního bloku, litevské mantra-corové trio Alaverdi.

Režie se jako obvykle ujmou herci z divadla VOSTO5 Ondřej Cihlář a Ondřej Bauer, kteří budou zároveň tvořit kádrovou komisi.

Dalo by se čekat, že v Česku usazený britský písničkář Hames Harries, vykročí do neznáma, ale sám už podobnou zkušenost má. „Já jsem takové přehrávky absolvoval ve Vietnamu. Všichni měli stejné košile a kalhoty, kouřili jednu cigaretu za druhou a moc nemluvili. Musel jsem jim dopředu poslat, co budu hrát, a dostal jsem čtyřstránkový dopis s pokyny, co nesmím dělat na pódiu, co nesmím nosit a tak dále. Byl jsem v pozici, kdy šlo o dva koncerty a ne celou kariéru. Hrozná představa, že tohle museli a pořád ještě v jiných zemích musí umělci podstupovat,“ líčí svou zkušenost.

„Přiznávám, že se trochu bojíme, aby nás nezakázali. Proto tentokrát raději zahrajeme něco od Kryštofů, to by mohlo projít,“ omlouvá se posluchačům dopředu Jan Bernard Vaněček z rokenrolového tria VEES.

Tranzistor přehrávky se uskuteční v rámci divadelního festivalu Letní Letná v úterý 28. srpna od 21 hodin v šapitó Letní poloha.