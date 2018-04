VIDEO: Trochu jiný sněžný muž. Hlásí se Yeti: Ledové dobrodružství

Na rozdíl od příběhů, v nichž se člověk vydává po stopách bájného sněžného muže, se děj pohádky odvíjí v opačném gardu. Právě titulní chlupáč Yeti je přesvědčen, že nepolapitelné bytosti známí jako „lidé“, ze kterých mají jeho druzi strach, skutečně existují.

Režiséři snímku John Requa a Glenn Ficarra dosud společně točili hrané tituly jako I Love You Phillip Morris nebo Bláznivá, zatracená láska a chystají se na komiksový projekt Harley Quinn Vs. The Joker. Ukázku z jejich animovaného pokusu Yeti: Ledové dobrodružství najdete na videu.