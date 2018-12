VIDEO: Poslední žlutá výprava se jmenuje Trabantem tam a zase zpátky

Jedenáctiletou pouť uzavře film Trabantem tam a zase zpátky na cestě z Asie do Prahy, od domova jej dělí 17 237 kilometrů. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himálaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka.

Osmičlenný tým chce znovu dokázat, že k projetí světa není potřeba drahých terénních vozů, ale stačí dva trabanty, polský fiat alias maluch a stará česká motorka Jawa 250. Tentokrát vyrazili bez žen, takže humor prý občas nabral „drsnější obrátky na hranici korektnosti“. Ukázku najdete na videu.