VIDEO: Po oscarové výhře Saulova syna zkusí štěstí i se Soumrakem

Historické drama Soumrak, oceněné zase na festivalu v Benátkách, které do našich kin přijde 15. listopadu, se odehrává v Budapešti na počátku 20. století. Sleduje dvacetiletou dívku, která přijíždí do metropole poté, co strávila dospívání v sirotčinci, a odhaluje temné tajemství vlastní rodiny.

Hrdinka chce získat práci v podniku na výrobu luxusních klobouků, který kdysi patřil jejím předkům, noví majitelé jsou však z jejího náhlého návratu zděšení, jako by její jméno neslo jakousi záhadnou hrozbu. V přízračné náladě se píše i poslední kapitola rakousko-uherské říše. Upoutávku najdete na videu.