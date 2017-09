VIDEO: Springfieldu vládnou psi a hřích. Simpsonovi ukážou 28. řadu

Simpsonovi drží několik rekordů jako nejdéle vysílaný komediální seriál a nejdéle vysílaný animovaný seriál. Už teď je jisté, že se dočkají 29. i jubilejní 30. řady, dosud vzniklo 618 epizod. Od 28. řady má Líza Simpsonová novou dabérku, Ivanka Korolová nahradila zesnulou Helenu Štáchovou.

Seriál tradičně hostí animované podoby celebrit, v nové sérii to jsou komiksový tvůrce Stan Lee či astrofyzik Neil deGrasse Tyson. Také dojde na parodii fenoménu Pokémon GO v mobilní hře Peekimon Get, otevře se hříšný noční klub u Vočka a soud dá psům více práv než lidem. Ukázku najdete na videu.