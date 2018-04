VIDEO: Kousni si, šeredo! Jason Statham loví MEG: Monstrum z hlubin

Co to bylo? Zděšený výkřik na výzkumné stanici předznamená události snímku MEG: Monstrum z hlubin, který do našich kin přijde 9. srpna. Hrdina akčních filmů Jason Statham tu coby námořní kapitán pronásleduje obřího prehistorického žraloka.