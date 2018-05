VIDEO: Muzikál Mamma Mia! se vrací a s ním i oscarové šance Streepové

9:59 , aktualizováno 9:59

Nad novou ukázkou filmového muzikálu Mamma Mia: Here We Go Again!, který do našich kin přijde 19. července, vypukly spekulace o příštích Oscarech. Soudí se, že šanci na nominaci mají jak Meryl Streepová v hlavní roli, tak zpěvačka Cher.