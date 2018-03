VIDEO: Lábus v Dejdarově péči. Český Rain Man se jmenuje Kluci z hor

Český Rain Man, jak se snímku přezdívá, svedl dohromady dávné kamarády. „Jednak jsme se spolu o podobné látce bavili, dokonce jsme zvažovali, že by retardovaní mohli být oba hrdinové, ale to jsme nakonec zamítli. Jednak jsme s Jirkou Lábusem zase chtěli točit spolu, známe se pětatřicet let a to se hraje úplně jinak než s někým, koho vidíte poprvé,“ vypráví Dejdar.

Vedle hereckého tandemu ze Studia Ypsilon získal režisér Tomáš Magnusek i jiné známé tváře, menší role přijali Martin Huba, František Němec či Václav Neckář. „Už při natáčení bylo vidět, že Magnuskovi na projektu záleží, dal do vlastní produkce vše, aby si zlepšil renomé,“ řekl Dejdar o režisérovi. Upoutávku najdete na videu.