VIDEO: Jsem božská, jdu do plavek, hlásí v komedii Amy Schumerová

Kdykoli se podívá do zrcadla, vidí jen to nejhorší. Ale když procitne po pádu z rotopedu, vypadá jako božská supermodelka - i když jen ve vlastních očích. Nicméně to postačí, aby od základu změnila svůj život, počínaje pracovní ctižádostí a konče soutěží krásy v plavkách, o sexu nemluvě.

Hned po americké premiéře si komedie vysloužila přídomek „film, který muži nenávidí a ženy milují“. V internetovém hlasování ji totiž obě pohlaví hodnotila naprosto rozdílně. V každém případě už snímek populární komičce vynesl nominaci na filmové ceny MTV. Upoutávku najdete na videu.