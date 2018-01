VIDEO: Konečně Hmyz! Jan Švankmajer zveřejnil ukázku své novinky

16:58 , aktualizováno 16:58

Dětem do dvanácti let nepřístupno, zato filmoví labužníci už se chystají na svůj svátek. Novinka Jana Švankmajera Hmyz, na jejíž dokončení se skládali v internetové sbírce fanoušci z celého světa, má první ukázku. Do kin jde 19. února.