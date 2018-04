VIDEO: Tvůrce slavné Ponorky si našel nové téma. Jak napálit banku

14:55 , aktualizováno 14:55

Německý režisér Wolfgang Petersen, jehož vstupenkou do Hollywoodu se stala Ponorka nominovaná na šest Oscarů, změnil žánr i prostředí. Tvůrce velkofilmů Nekonečný příběh, Poseidon či Troja se vrátil do vlasti, kde natočil krimikomedii Jak napálit banku. Do našich kin přijde 10. května.