VIDEO: Helen Mirrenová vládne hororu Winchester: Sídlo démonů

Okna, za nimiž je zeď, dveře otevírající se do prázdna, schodiště, která nikam nevedou, tajné chodby, propadliště, sloupy obrácené vzhůru nohama, labyrint místností. Obrovské sídlo se budovalo po 38 let čtyřiadvacet hodin den co den, protože jakákoli přestávka prý hrozila strašnými následky.

Aby si usmířila pomstychtivé duchy lidí zabitých puškami ze zbrojního impéria Winchesterů, musí pro ně dědička postavit zámek, vězení a bludiště zároveň. Dvojčata Michael a Peter Spierigovi, tvůrci hororů Svítání, Nemrtví či Jigsaw, slibují temné viktoriánské ladění včetně výpravy. Upoutávku najdete na videu.