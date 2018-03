VIDEO: Válka je válka. A tohle válka opravdu je, tvrdí Foxtrot

Foxtrot v režii Samuela Maoze, tvůrce slavného Libanonu, vypráví o vojákovi, který se třemi kolegy hlídá opuštěný checkpoint na severu. Uprostřed pouště ubíjejí nudu čtením komiksů a poslechem starého rádia, než přijde tragédie. Hrdinovi rodiče se pak snaží zjistit, co se vlastně odehrálo.

Snímek budí politické vášně kvůli protiválečnému vyznění a zobrazení praktik izraelské armády, od kritiků i diváků však sbírá naopak nadšené reakce. The New York Times píše o „krásném a opravdovém” zážitku, The Guardian jej označil za „naléhavý, chytrý a nekompromisní”. Upoutávku najdete na videu.