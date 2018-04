VIDEO: Denzel Washington je zpátky v akci. Přichází Equalizer 2

Obsah druhého dílu se tají. Budí však o to větší zvědavost, že je to vůbec poprvé, kdy herec souhlasil s pokračováním. V první části se jeho hrdina vydával za mrtvého, aby si dopřál klidný život, ale vrátil se do akce kvůli záchraně dívky ohrožované ruskými gangstery.

Ve filmu Equalizer 2 se po boku Denzela Washingtona objeví Melissa Leo, Bill Pullman, Pedro Pascal a Jonathan Scarfe. Hlavní hrdina se k akčnímu žánru vrátil poté, co loni získal oscarovou nominaci za životopisný snímek Roman J. Israel, Esq. Ukázku z jeho novinky najdete na videu.