VIDEO: Po Nedotknutelných baví komedií Dokud nás svatba nerozdělí

Tvrdí to alespoň čeští distributoři ze společnosti Aerofilms, podle nichž snímek Dokud nás svatba nerozdělí patří ke vzácným titulům, u kterých se pobaví vážně každý a navíc se za to vůbec nemusí stydět. Za pomoci originálních gagů líčí, co všechno může zničit luxusní svatbu na francouzském zámečku.

Jeden člen režisérského tandemu, Eric Toledano, uvede speciální předpremiéru filmu Dokud nás svatba nerozdělí už 2. listopadu v pražském kině Aero, kde se ještě před novinkou promítnou také slavní Nedotknutelní. Upoutávku svatební komedie najdete na videu.