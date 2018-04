VIDEO: Scream for Me Sarajevo. Rockový svátek v obléhaném městě

Bruce Dickinson, frontman kapely Iron Maiden, odehrál v roce 1994 památný rockový koncert uprostřed obléhání Sarajeva. Pod názvem Scream for Me Sarajevo nyní přichází do kin snímek, který zážitek zachytil.