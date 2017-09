VIDEO: Všechno vymaž! Blade Runner 2004 ukáže, že leccos bylo jinak

9:55 , aktualizováno 9:55

Byl to den jako každý jiný - a pak jsem něco objevil. Tak Ryan Gosling v titulní roli snímku Blade Runner 2049, který do kin přijde 5. října, popisuje začátek dobrodružství své postavy. „Můj hrdina i diváci začnou pochybovat o všem, co dosud věděli,“ naznačil herec v novém videu.