VIDEO: Hřebejkův seriál Až po uši 2 se vydá na horské svahy

14:52 , aktualizováno 14:52

Všichni se hledají – a občas se najdou v cizí posteli, prozrazuje druhá série komediálního seriálu Jana Hřebejka Až po uši, který nasadí HBO 2. listopadu. Desetidílný příběh vycházející z izraelského formátu When Shall We Kiss se vedle Prahy podívá i do Krkonoš.