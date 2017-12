VIDEO: Tom Hanks odkrývá ve Spielbergově režii tajná Akta Pentagon

16:57 , aktualizováno 16:57

Popáté spolu točili režisér Steven Spielberg a herec Tom Hanks. Po filmech Zachraňte vojína Ryana, Chyť mě, když to dokážeš, Terminál a Most špionů přivedli na svět politické drama Akta Pentagon: Skrytá válka, které do kin jde 22. února 2018.