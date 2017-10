VIDEO: Sedm sester v úkrytu. Každá je jiná, všechny hraje Noomi Rapace

Navenek vystupují jako jedna osoba žijící jeden oficiální život. Chodí do školy, do práce, s kolegy do baru, mají vztahy na jednu noc. Říkají si podle dnů: Pondělí vychází v pondělí, Úterý v úterý, systém po léta funguje. Až jednou se Pondělí nevrátí domů a šest sester musí ven z úkrytu, aby zjistily, co se stalo.

Pro herečku Noomi Rapace je to šance zahrát si sedm různých charakterů naráz, bázlivou i statečnou, chladnou i vášnivou. Ve filmu se potkají také jiné legendy, Willem Dafoe představuje muže, který se dívek ujal a vychoval je, Glenn Closeová zastupuje nelítostný režim. Ukázku najdete na videu.