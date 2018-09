RECENZE: Tony Bennett opět dokazuje, proč mistři nemusí do důchodu

Dvaadevadesátiletý zpěvák Tony Bennett má za sebou úctyhodnou kariéru a v posledních letech si užívá duety s umělci o generace mladšími. Nyní nahrál celé album s pianistkou a zpěvačkou Dianou Krallovou. Nese název Love Is Here to Stay a je věnované dílu skladatelů George a Iry Gershwinových.