Fanouškům na turné ukážu i duet se ženou, slibuje Tomáš Klus

Turné Recyklus bude mít už druhé pokračování. Je to něco jako nekonečné turné Boba Dylana?

To ne. Máme vymyšlený už další koncept, ale ten bude trochu náročnější. A Recyklus, tak jak je postavený, pořád funguje a má co říct. Do týmu jsme přibrali Matyáše Vordu z Mandrage a Ondru Eremiáše, kteří nám pomohli upgradovat scénu Elišky Podzimkové. Dál budu rozbíjet hranici mezi jevištěm a hledištěm a v Pragovce si zároveň trochu ozkouším ten nový koncept.

Co o dalším konceptu můžete prozradit?

Navazuje na Recyklus, kde jsem se snažil otevřít diskusi na téma planeta a jak jí můžeme pomoci. Chci podpořit úsilí o to, učinit z 21. století století dialogu, protože když spolu málo mluvíme, dává to prostor lidem, kteří mají pocit, že můžou mluvit za nás.

V čem konkrétně bude „recyklovaný“ Recyklus jiný než jeho předchozí verze?

Bohatší playlist, k tomu máme připravené skvělé projekce a konkrétně v Pragovce bude odpočinková zóna se stánky s jídlem a projekčním plátnem, u něhož se může vyvalit ten, koho už nebude bavit stát pod pódiem. Zároveň budeme před koncertem promítat dokument Přátelství a návštěvníci budou mít možnost poslechnout si moje demonahrávky.

Původně polovinu skladeb na koncerty vybrali fanoušci v anketě. To se nemění?

Zůstane původní playlist, ale budeme k němu přidávat. V archivu jsem objevil kousky, které nabraly na aktuálnosti. Například píseň Vlastenci s hákovým křížem, kterou jsem hrával na koncertech sám. Je to bajka, v níž přirovnávám lidi ke psům, kteří však na rozdíl od nás přes množství ras netrpí rasovými předsudky. Zahrajeme i novinku A pak, kterou jsem nazpíval se svou ženou.

Co vás vedlo k tomu, nazpívat píseň s manželkou?

Hustím do ní od začátku. Jí se nechtělo a já se nedivím, protože pohled na ni byl poměrně podivně kritický. Taky mám radost z toho, že jsme se s Jirkou Kučerovským vrátili k tomu, jak jsme pracovali na albu Racek – zavřeme se sami ve studiu a hrajeme si. Takhle vznikla i aranž téhle písně a je to vlastně odpověď na singl Dobré ráno.

Tomáš Klus – A pak

V čem?

Zpívám o tom, že už nehledám štěstí v cizích stájích. Hledal jsem ho u různých dívek a dost často i najednou nebo skrz různé názorové směry a přístupy k životu. Myslím si, že když se člověk zamyslí, zjistí, že svět, ve kterém žije, není ten, ve kterém by žít chtěl. Žádná změna nepřijde lusknutím prstů a nemá smysl čekat, že to za nás udělá vyšší moc. Problém společnosti je problém lidí a jen lidi ho mohou vyřešit. Nejsnadnější cestou je změnit náhled, být si vědom svého jednání a jeho následků. To může každý člověk udělat sám a hlavně hned. Považuju též za důležité probouzet v sobě altruismus, soucitnost a respekt vůči okolí. Například nakoupím jídlo, nasytím rodinu, ale když mám něco, co bych vyhodil, tak udělám pár kroků a dám ho organizaci, která je schopná rozdat ho potřebným. Změnit svět, to zní pompézně a jako gesto, které lidi odradí. Ale změnit svůj svět jde a já se snažím tímhle lidi nakazit.

Další projekt, na kterém se podílíte, je CD Ukolébavky. O co jde?

Náš basák Honza Lstibůrek spolu s textařem Robinem Králem si vždycky vytipují nějaké téma, které koncepčně zpracují. Teď napsali deset ukolébavek a oslovili mě a Ewu Farnou, abychom je nazpívali. Jsou to krásné písničky, které dovedou harmonizovat prostředí tak, aby člověk usnul krásným plnosnivým spánkem.