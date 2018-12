VIDEO: Žít naplno je osvobozující, líčí písničkář. Klip vznikl na střeše

Skladba vznikla ve studiu Soundevice pod producentskou supervizí Borise Carloffa, na nahrávání se podílel také vyhledávaný skladatel a kytarista Igor Ochepovsky. Druhá nahrávka je oproti prvotině vyzrálejší, svižnější a více protkaná elektronickými prvky. Tomáš Boček vytváří energickou směsici soudobého kalifornského folku s moderním popem.



„Don’t Know Why jsem napsal letos v létě a není ani tak o lásce, jak by se mohlo zdát. V prvé řadě je o přítomném okamžiku a bezprostřední potřebě jeho sdílení s lidmi, ke kterým nás to táhne, ať už z jakýchkoli důvodů,“ komentuje píseň Boček. „Žít danou chvíli naplno a dát prostor všem emocím, těm pozitivním, i těm negativním, je většinou ohromně osvobozující, spousta lidí se však bohužel některé z nich snaží neustále potlačovat,“ dodává zpěvák.

K písničce vznikl také videoklip, který režírovala animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková známá ze spolupráce s Jamiem Oliverem či časopisem Vogue. Natáčení se uskutečnilo na střeše domu v Praze na Letné, kde se Boček občas schází se svými přáteli. „Dlouho jsme s Tomášem řešili scénář a jednoho dne mě napadlo, že si prostě uděláme naši oblíbenou pohodu na střeše, jen k tomu tentokrát vezmeme kameru,“ líčí Podzimková. A tak vzniklo velmi přirozené video odrážející uvolněnou atmosféru jednoho pozdně letního večera.