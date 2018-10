Na dně Štrbského plesa našli po padesáti letech tomahavk Gojka Mitiće

Ve vodách Štrbského jezera se slovenským potápěčům podařil nečekaný úlovek. Při tradičním čištění tatranských jezer, kterým se zde definitivně uzavírá letní sezona, totiž vedle lahví, cihel a dalších odpadků vylovili i indiánský tomahavk.

S největší pravděpodobností jde o ztracenou rekvizitu z filmu Náčelník Velký had, který se zde natáčel před více než padesáti lety. Hlavní roli v klasické západoněmecké indiánce měl legendární Gojko Mitić. Právě na hladině Štrbského plesa tehdy filmaři zbudovali velký jezerní srub.

„Z jemného kalu na dně trčela jen část dřevěné rukojeti. Zaujala mě však kůže, která byla ovinuta kolem dřeva, tak jsem to vytáhl. S údivem jsem zjistil, že je to jakási sekera. Až na břehu jsme zjistili, že je to replika tomahavku z hliníku a s dřevěným topůrkem,“ uvedl pro slovenský Nový čas potápěč Ervin Rigo.

Slovenští potápěči letos v rámci tradiční akce vedle Štrbského plesa čistili i Velické pleso, Popradské pleso a kvetnický kamenolom. Celkem vytáhli 562 kilogramů odpadu, vedle tomahavku i televizor či utopený dron.

Snímek Náčelník Velký had se do kin dostal v roce 1967. Gojko Mitić se v něm jako titulní hrdina z kmene Mohykánů vydává společně s přítelem Lovcem jelenů po stopách své indiánské lásky, kterou mu zajali Huroni.