Část 1/10

American Girl (1976)

Druhý singl z debutové desky Tom Petty and the Heartbreakers byl doceněn až později. Do americké singlové hitparády se dostal až v roce 1994, když vyšel v reedici. Nicméně zvonivé kytarové aranžmá definovalo Pettyho hudbu na dlouhé roky dopředu. Časopis Rolling Stone zařadil píseň American Girl mezi sto nejlepších kytarových skladeb všech dob.