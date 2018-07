Nemožné? Impossible? Neznám. Proč by Tom Cruise přestával v nejlepším

Zlomil si při natáčení kotník, oslavil už šestapadesáté narozeniny, měl by tedy plné právo říci – Dost, stačilo.



Ale na druhou stranu tu Tom Cruise zvládl dosud nevídané kaskadérské kousky a nadchl nejen fanoušky. I recenzenti píší o nejlepším akčním filmu roku či celé řady, dokonce tvrdí, že tohle dokáže jen Cruise, že přesně tohle sliboval a že rozhodně stálo za to si počkat.

Hunt je jen jeden

V neposlední řadě mluví čísla. Dosavadních pět filmů značky Mission: Impossible, která odstartovala v roce 1996, totiž utržilo celosvětově v kinech více než 2,8 miliardy dolarů, což ságu tajného agenta Ethana Hunta řadí k nejúspěšnějším sériím v historii filmu. Zdá se tedy nepravděpodobné, že by se stroj na peníze zastavil – dokud sám Cruise nebude chtít. Jamesové Bondové se střídají, ale Hunt je jen jeden.

Potvrdil to i producent Jake Myers. „Nejenže je Cruise skvělý herec s citem pro dramatický výraz, ale zároveň má fyzické schopnosti, díky kterým dělá věci, jež by nikdo jiný nedokázal – zásluhou tvrdého tréninku i vlastní odvahy. Jiné akční série se dají od herců oddělit, ale bez Toma Cruise by Ethan Hunt prostě nebyl,“ míní producent.

Hlavní zápletku novinky tvůrci jen naznačují. „Filmem Mission: Impossible – Fallout vrcholí celá série, protože se vrací většina postav, které se objevily v předchozích dílech, a dovypráví se všechny příběhové linky. Pro mého hrdinu je to velmi osobní, ale na druhé straně také velmi epická cesta,“ dodává Cruise.

Napověděl ještě, že se na scéně znovu vynoří Julia neboli Huntova žena, kterou hraje Michelle Monaghanová. Její postava se poprvé objevila ve snímku Mission: Impossible III a během událostí filmu Mission: Impossible – Ghost Protocol se zdálo, že zahynula, i když nakonec se ukáže, že šlo jen o fingovanou smrt, která měla Julii chránit.

Režisérské repete

Agent Ethan Hunt, specialista na nejšpinavější práci, si vždycky vybíral zdánlivě nesplnitelné mise, ve kterých nakonec uspěl. Na počátku premiérového příběhu Fallout však čelí nezvyklé situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení světová velkoměsta. Jedině Hunt věří, že chybu může napravit zase jen on se svým týmem, navíc do hry vstupují další záhadní aktéři. „Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché,“ shrnují tvůrci zápletku, v níž se nadto vede závod s časem.

V čele týmu stál Christopher McQuarrie, první režisér v dějinách Mission: Impossible, který natočil dva díly. Po úspěchu minulé epizody Národ grázlů dostal druhou příležitost, kterou přijal s podmínkou, že může změnit vizuální styl i tempo vyprávění. „Chtěl, aby to působilo, jako by oba filmy točili různí režiséři, a zvládl to bravurně. Jediné, co zůstalo stejné, je drsný ráz vyprávění. A také fakt, že pro Chrise není nic nemožné: cokoli ho napadlo, to jsme natočili,“ vyprávěl Cruise.

Honička Paříží

K tradici patří i pravidlo, že Cruise točí akční scény sám. Nebyl jediným odvážlivcem, také Henry Cavill coby hlavní „čistič“ ve službách CIA se proletěl stošedesátikilometrovou rychlostí v otevřené helikoptéře dva tisíce metrů nad ledovcem na Novém Zélandu nebo visel z šestisetmetrového útesu v Norsku.

Nicméně hlavní várka akce čekala na Cruise. Začal v Paříži, kde se jeho hrdina octl ve zběsilé honičce, v níž účinkovaly motorka, BMW M5 z roku 1986 a ozbrojená dodávka. Kvůli natáčení se musely uzavřít turistické památky v centru metropole nad Seinou, jako je Vítězný oblouk či ulice vedoucí k budově Opery.

Následující zastávku představoval Queendstown na Novém Zélandu. Tým zde točil napínavou scénu s helikoptérou, Cruise šplhal po provaze, který visel z vrtulníku šest set metrů nad zemí, a pak předváděl volný pád z dvanácti metrů. „Bylo těžké se i nadechnout, protože nahoře pod rotorem je méně kyslíku, mrzlo a výstroj mi zpomalila krevní oběh, takže jsem měl úplně necitlivé nohy,“ vzpomínal.

Skok z boeingu

Jako první herec absolvoval takzvaný HALO seskok z letícího boeingu. Zkratka slov High Altitude Low Opening označuje prvek používaný speciálními jednotkami: při skoku z osmikilometrové výšky se jim padák otevře až 650 metrů nad zemí.

I to se Cruise naučil – a pak se zranil při relativně běžné honbě po londýnských střechách. Lékaři mluvili o měsících léčby, ale za pár týdnů už zase točil. Agent Hunt přece umí nemožné; proč by přestával?