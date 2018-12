TIPY NA DÁRKY: Pořádná nálož muziky. Potěší kompilace Hladíka i Police

Vezměme si za příklad třeba nové vydání Bílého alba od Beatles. Za pár stovek měsíčně k němu a milionu dalších mají samozřejmě přístup všichni předplatitelé Spotify nebo Apple Music. Ale můžou si poslechnout „jen“ nové remixy plus zrestaurované akustické demonahrávky. Kdo by chtěl slyšet i písně v různých fázích nahrávání nebo zkoušku velmi rané verze Let It Be, musí jít do vydání nazvaného Super Deluxe Limited. Zaplatí sice čtyři tisíce korun, ale dostane šest cédéček, blu-ray s mono mixy a audiem smíchaným v 5.1 surround i velkou knihu.



Reedici s mnoha bonusy připravila i kapela Scorpions, tentokrát se svou deskou Blackout. Pětice demonahrávek byla součástí výroční edice už v roce 2015. Nyní je k dispozici také DVD s klipy, koncertními záznamy a rozhovorem s hudebníky.

Fanoušky potěší také aktuální počin britské novovlnné skupiny Ultravox. Kompilace nazvaná Extended přináší sbírku jinak těžko dostupných písní, které vycházely na speciálních dvanáctipalcových singlech. Dvacet skladeb lze pořídit na dvou CD nebo čtyřech vinylových deskách.

Rovněž kompletní diskografii kapely The Police si lze jistě poslechnout online. Do auta nebo na chalupu však může posloužit komplet The Studio Recordings, jenž obsahuje všech pět řadových desek a bonusové CD Flexible Strategies složené z B stran singlů.

Pořádnou nálož muziky slibuje i domácí provenience. Především je to zcela aktuální set čtyř CD nazvaný Má hra 1969–2018, který shrnuje tvorbu Radima Hladíka. Ten byl nejen brilantním kytaristou, ale také uznávaným skladatelem filmové hudby. Na jednotlivých discích najdeme skladby kapely Blue Effect, Hladíkovy spolupráce s ostatními umělci i motivy z filmů Saxána a Lexikon kouzel nebo Zapomenuté světlo.

Pětadvacet písní na DVD, čtrnáct na CD a šest krátkých dokumentů ze zákulisí přináší záznam z koncertu Kryštof na Strahově. Příští týden vychází také koncert Ewy Farné s Janáčkovou filharmonií v ostravském Gongu.

Slibným dárkem mohou být vinylové reedice již prověřených tuzemských alb. Těm dominují ceněné desky Futuretro a Nanoalbum od Tata Bojs. Poprvé jako dvojité elpíčko vychází také kultovní album slovenského kytaristy Andreje Šebana Bezvetrie. Nového vydání se dočkal Hráč Pavola Hammela a skupiny Prúdy z roku 1975, stejně jako ještě o dva roky starší živák kapely Collegium Musicum.

Vstupenka jako dárek

Tradičně se fanouškům dá na Vánoce kromě hudby samotné nadělit hudba zprostředkovaná – tedy vstupenky na koncerty či festivaly. Příští rok se můžeme těšit na vystoupení hudebního skladatele Ennia Morriconeho, kytaristy Slashe z Guns N’ Roses, šansoniérky Mireille Mathieu, Eltona Johna, Marka Knopflera, Phila Collinse, Eda Sheerana, kapel Slipknot, Kiss, Def Leppard, Rammstein a řady dalších.

Zvláštní případ představují hudební festivaly, které do Štědrého dne největší trumfy pravděpodobně nevytáhnou. Nicméně například na Colours of Ostrava, Rock for People, Metronome Festival Prague a ostatní přehlídky lze do konce roku pořídit vstupenky s výraznou slevou.