TIPY NA DÁRKY: Tak se ožeň, Sheldone. A za rok ještě jednou, naposled

Právě 5. prosince vychází na DVD jedenáctá série Teorie velkého třesku, v jejímž finále kupodivu směřuje k oltáři i protivný génius Sheldon Cooper. A takovou událost musí mít každý pravověrný fanoušek seriálu v domácí videotéce.

Tím spíše, že do roka a do dne bude po radosti, protože s dvanáctou řadou se kultovní sága teoretických fyziků a jejich praktických ženských protějšků definitivně uzavře.

Vůbec se ukazuje, že v éře internetu se účel videonosičů stěhuje od filmů k sériím. Má to logiku, u většiny filmů zpravidla postačí jednorázové stažení, kdežto k příběhům na pokračování naopak patří vědomí, že si divák kdykoli může osvěžit libovolný úsek příběhu, po němž se mu momentálně zasteskne.



Takže nejen Sheldonova partička se hodí jako dárek s puncem trvanlivosti. Na trh jde rovněž druhá řada sci-fi o robotech z westernového zábavního parku Westworld, dále jedenáctá série kdysi tak slavné a nedávno spíše neslavně vzkříšené krimi Akta X a navrch i čistě dámský Sex ve městě, který letos oslavil své dvacáté narozeniny.

Podobný typ publika uvítá k Ježíšku hudební romantickou komedii Mamma Mia! Here We Go Again, kterou na discích doplňuje na sto minut bonusových materiálů včetně nesestřihaných tanečních a pěveckých výstupů. K mání jsou i oba díly Mamma Mia! v jednom balení, což je také případ historické ságy s Cate Blanchettovou v titulní roli, filmů Královna Alžběta a Královna Alžběta: Zlatý věk.

Kdo má raději ostřejší akci, uvítá špionážní thriller Mission: Impossible – Fallout. Zcela specifickou cílovou skupinu představují milovníci komiksů, kteří si mohou pod stromečkem vychutnat pravé žně v podobě nedávných hitů kin, jakými jsou Deadpool 2, Avengers: Infinity War nebo Ant-Man a Wasp.

Zajímavý doplněk současné distribuční nabídky představuje vánoční příběh Grinch: v hrané podobě s Jimem Carreym totiž vychází pro domácí kina, kdežto na velkých plátnech se právě promítá v nové, animované verzi.

Čímž se dostáváme k pohádkovým animacím pro děti, do níž spadají zahraniční šlágry Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená a Úžasňákovi 2, ale také domácí dvoudílný Kozí příběh; z hraných legend se hlásí Bella a Sebastian 3.

Zvláštní kapitolu tvoří české filmy. Jejich životnost v kinosíti se zkracuje, takže na disky se přestěhovaly i nedávné letošní premiéry: příběh z protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů, rodinná tragikomedie Chata na prodej i mysteriózní romance Hastrman.

Z pamětnických titulů se o slovo hlásí třeba Černí baroni, komedie Na samotě u lesa nebo seriál Gagman, milovníci filmové historie však mohou jít ještě hlouběji do minulosti. Hororový titul z roku 1921 Příchozí z temnot, v němž se potkali Theodor Pištěk st. s Anny Ondrákovou, se dočkal restaurované podoby.

A ještě jedna specialita pro slávisty: ve sbírce přispěli na dokument Spolu jsme silnější. Sparťani to třeba zkusí zase příště.