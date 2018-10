VIDEO: Tichá dohoda vzdává hold psům a beatlovské parodii The Rutles

Skladba Já a můj pes nese podtitul Hommage a Rutles, kterým se odkazuje k populární montypythonovské parodii na The Beatles ve filmu The Rutles: All You Need Is Cash. A v obdobném stylu vznikl také aktuální klip.

Hudebně i obrazově se v něm dostáváme do první poloviny 60. let na natáčení fiktivního pořadu o psích mazlíčcích. Moderátora si zahrál Slávek Boura, hvězda televizních show z 90. let. V klipu se objeví i řada psích herců – od bernardýna přes buldoka, buldočky, teriéry, cvičené psy až po několik kříženců.

Album vyšlo loni v říjnu a vinylová verze obsahuje kolekci jedenácti původních skladeb již obsažených na CD. Hudebně skupina udržuje svůj energický kytarový sound inspirovaný dřevním rockem 60. a 70. let, výraznými refrény a texty k zamyšlení.

Tichá dohoda vinyl pokřtí při svém vystoupení na Beatfestu v pražské Lucerně 16. prosince.