Z ulice na největší světové festivaly. Thom Artway bude hostem Za scénou

14:56 , aktualizováno 14:56

Před dvěma lety rádia zaplavil hit I Have No Inspiration z debutové desky Hedgehog zpěváka Thoma Artwaye. Nyní se dvacetipětiletý zpěvák vrací s druhým albem All I Know. Proč zní odlišněji a jestli jeho vznik ovlivnily zkušeností ze zahraničí, prozradí zpěvák v pořadu Za scénou v pátek od 11:00.