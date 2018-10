VIDEO: Thom Artway natáčel klip ve vesmírném studiu v Londýně

Thom Artway na desce All I Know úspěšně navázal na debutové album Hedgehog. Jeho nová deska přináší posun od intimní atmosféry k energičtějším a zvukově bohatším skladbám. Tuto charakteristiku potvrzuje i druhý singl Sleeping Next to You. „Píseň je jakýmsi přáním a zároveň touhou být s člověkem, vedle kterého se chci každé ráno probouzet,“ říká Artway „Skladba je v rychlém tempu a náladou a textem je zatím nejveselejším kouskem, jaký jsem dosud napsal.“

Videoklip se natáčel nejprve v londýnském YouTube Space studiu za využití zeleného plátna a prvotřídní techniky, další části potom v Česku. Video tvoří rozpohybované koláže, objekty a místa, do jejichž prostředí je zasazen příběh celé písně. Zpěvák zde figuruje jako průvodce imaginárním světem, ve kterém žijí dvě zamilované entity symbolizované stylizovanými lidskými postavami. Mezinárodní premiéra videa se uskutečnila 4. října na serveru prestižního anglického magazínu Clash.

V rámci podzimního turné All I Know zazní nejen Sleeping Next to You, ale i většina písní z nového alba. Koncertní křty jsou v plánu rovnou tři – v Praze, Brně a Uherském Brodě.

První je na seznamu pražský Palác Akropolis, kde bude 7. listopadu hostem zpěvačka Lenny a v premiéře zde zazní i společný duet Chasing the Wires. Artwaye na pódiu doprovodí také cellistka Terezie Kovalová. Druhý křest se uskuteční 21. listopadu v brněnském Kabinetu Múz za přítomnosti maďarské kapely Vera Jonas Experiment a třetí se koná 30. listopadu v uherskobrodském Kině Máj.