Thom Artway vyměnil atomový kryt za legendu Sono a chystá velký koncert

„Já jsem dosud znal jen dvě nahrávací studia. Takový atomový kryt na Moravě, když jsem začínal, a studio Borise Carloffa. Co mě v Sonu chytlo hned na začátku, že je to na vesnici, ve studiu jsou okna a cítíte prostor okolo,“ líčí první dojmy ze slavného studia Artway. „Pak mě dostal tamní velký analogový pult a dojem by nebyl kompletní bez lidí, kteří tam dělají. V mém případě to byl Pavel Karlík se synem Adamem. Snad tam vznikl dobrý materiál.“

Do studia sice šel připravený, stejně však o překvapení nebyla nouze. Kromě zlatých desek, které tam vznikaly, a fotek s muzikanty od Lucie po Davida Bowieho k nim patřily hammondky. Legendární varhany totiž dnešní mladší generace muzikantů zná spíš už jen z počítačových simulací, ale v Sonu byly skutečné. „A když do noci posloucháte desky a vyprávíte si historky, je to moc příjemné,“ říká Artway.

Jak se novinky povedly, zjistí Artwayovi fanoušci 5. října na koncertě v Paláci Akropolis. „Budeme hrát hodně věcí a kapelu rozšíří dva hosté – akordeonista Honza Kovářík z kapely Jelen a výborný kytarista Matěj Morávek, který hraje třeba s Vlastou Redlem nebo se skupinou Team,“ vyjmenovává písničkář speciality večera.

Koncert v Akropoli zároveň zaznamená Česká televize. „Takže tam budou i hezká světla. Chceme prostě, aby to bylo pěkné a lidé šli domů s úsměvem,“ dodává. Večer zahájí Piano, projekt člena kapely Republic of Two Mikoláše Růžičky, který je stejně jako Artway držitelem Ceny Anděl.

Cesta za odborníky

Nahrávání ve věhlasném Sonu se stalo součástí zpěvákova vítězství v soutěži Czech Fresh, kde zahraniční producent hodnotil nové české hudební naděje. Tím však celá akce nekončí. „Měl jsem jet točit klip do Londýna, ale nějak není dost času to pořádně připravit, takže na to buď dojde později, nebo budeme natáčet v Česku. Ale protože materiál ze Sona je skutečně skvělý, chtěl bych mít singl včetně klipu opravdu vyšperkovaný. Takže to neuspěcháme,“ slibuje Artway.

Příští rok jej stále v rámci výhry čeká ještě účast na několika takzvaných showcase festivalech v různých koutech Evropy. Což jsou akce, kde se hudebníci představují publiku složenému z agentů a producentů, tedy odborné veřejnosti, která je v případě zájmu může postrčit a dostat zase dál do světa.

„Pro takové publikum bude docela náročné hrát, asi je potřeba mít dobrou show, něčím je hned dostat. Bude to nejspíš úplně jiné hraní, než jaké představují běžné koncerty,“ uvažuje Artway.

Pro muzikantovy fanoušky je potom důležitá informace, že písničkář postupně dává dohromady i druhou desku. „Mám celkem nahraných pět nebo šest věcí, takže předpokládám, že nové album vyjde příští rok v září,“ říká nositel Anděla za objev a zpěváka roku.