Jediným Čechem na maďarském festivalu Sziget bude Thom Artway

Pro tento rok oznámili pořadatelé již téměř sto zahraničních jmen, kterým vévodí hvězdy jako jsou Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz, Kygo nebo Shawn Mendes. Na festivalovou Europe Stage dorazí ze Slovenska také výrazný raper Strapo a zpěvák Peter Aristone. Fanoušci by neměli váhat s nákupem vstupenek. Pětidenní verze permanentky je již vyprodaná a 11. dubna se zvyšuje současná cena vstupenek.

Na Europe Stage bude Česko reprezentovat Thom Artway a z rozhodnutí pořadatelů zařadit ho do programu má velkou radost. „Už jsem si chtěl kupovat vstupenku. Ale prý tam hraju! Jsem moc rád, že mohu být součástí festivalu, který má takový lineup a atmosféru,“ říká.

Za svoji debutovou desku Hedgehog získal dvě ceny Anděl. Je také výhercem mezinárodního projektu Czech Fresh. Díky němu jej v nejbližší době čeká vystoupení na festivalu Musik Messe ve Fankfurtu nad Mohanem, showcase festivalu Great Escape a v průběhu jara zavítá také do Helsinek či Amsterdamu. V dubnu chystá premiéru singlu a videoklipu All I Know, což bude první vlaštovka z připravované desky, jejíž vydání je plánované na září.