GLOSA: Thom Artway maluje svou hudbu zase o něco pestřejší paletou

8:56 , aktualizováno 8:56

Písničkář Thom Artway představil v metropoli videoklip k písni All I Know i přeskupenou doprovodnou kapelu. Úterní koncert v pražské Malostranské besedě měl důmyslnou dramaturgii a potvrdil to, co se už ví – že Artwayovi to sluší na menších pódiích, kde má těsný kontakt s publikem.