The Chancers zahrají naposledy. Festival láká i na černého skinheada

„Řekli jsme si, že pokud chceme končit, tak stylově. A když se nám začal rýsovat festival Rude Boy Paradise, došlo nám, že lepší příležitost už nebude,“ říkají The Chancers. Kapelu založili v roce 1998 v Praze usazení lektoři angličtiny Simon Ruffskank, Marco McKee a Stephen Elder, brzy je však doplnili čeští muzikanti a vznikla národnostně, žánrově i osobnostně pestrá skvadra, která v Česku rozšířila povědomí o žánru ska a etablovala se doma i na evropské scéně.

„Museli jsme sice odmítnout nabídky na koncerty, které vypadaly skvěle, ale shodli jsme se, že nastal čas to utnout. Nicméně Marco chystá sólovou desku, se kterou mu rádi pomůžeme, a část kapely už pracuje na novém projektu. Takže muzice konec není,“ dodává kytarista Ondřej Horák.

Za uplynulých dvacet let vydali The Chancers pět alb, několik EP a jejich písně se objevily na nespočtu mezinárodních kompilací. Najeli tisíce kilometrů po Česku i Evropě. V posledních letech vyrazili do Skotska a Německa a mimo jiné začali úspěšně fungovat také jako doprovodná kapela hvězdám žánru ska, rocksteady a reggae.

A právě některé z umělců, které doprovázeli na evropských pódiích, nyní přivezou do Prahy. Tuzemskou premiéru si odbude šarmantní zpěvačka Rhoda Dakar, která v 70. letech válcovala hitparády s dívčí kapelou žánru 2 tone The Bodysnatchers a s The Specials. Jako hlavní hvězda Rude Boy Paradise vystoupí černý skinhead Roy Ellis známý jako Mr. Symarip, který na konci 60. let přišel s žánrem skinhead reggae. Dalším zahraničním hostem bude Mr. T-Bone z Itálie, jeho nonšalantní ska a jazz doprovodí pražští Green Smatroll, kteří vystoupí i sólově.

Na koncert se po dvou letech v Anglii vrátí i původní frontman Simon a vystoupí i další bývalí členové kapely. The Chancers na pódiu stráví bezmála čtyři hodiny. „Přijďte si to užít s námi. Je to naposledy,“ vzkazuje kapela fanouškům.